Отмечается, что полеты будут выполняться с частотой не менее одного рейса в час.

"По воскресеньям пассажирам будут доступны на направлении Санкт-Петербург — Москва, аэропорт Шереметьево, до 33 рейсов", — отмечается в сообщении.

Перевозчик продолжит эксплуатировать на маршруте воздушные суда A320.

Ранее "Аэрофлот" совершал до 28-29 рейсов из Петербурга в Москву в день по будням и до 30 по воскресеньям.

Из "Пулково" в Москву также выполняют рейсы авиакомпании "Победа", "Россия", "Уральские авиалинии", NordStar, Nordwind, S7 и Utair.