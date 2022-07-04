В минувшие выходные в Степановское-Волосово — имении князей Куракиных в Зубцовском районе — прошел фестиваль парковой музыки под открытым небом.

С июня по август в имении Вульфов в Берново проходит интерактивная программа "Русалочьи забавы" с русскими гуляниями, травницей и плетением венков. Гости могут также попробовать знаменитые "слойки Вульфа", которыми здесь угощали Александра Пушкина.

В усадьбе Знаменское-Раек открыт "Культурный сезон". Для его посетителей организованы экскурсии, лекции, выставки, пленэры и камерные концерты.

"Развитие событийного туризма — одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

В пресс-службе отметили, что событийный календарь Тверской области входит в тройку лучших в России по результатам Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021 года. В этом году в регионе проведут 125 мероприятий — от религиозных и семейных до спортивных и гастрономических.

Все фестивали, входящие в событийный календарь Тверской области, организуются в соответствии с концепцией развития территории, встраиваются в ее социально-культурный ландшафт. В итоге гости приезжают в Тверскую область на фестивали и остаются знакомиться с местными достопримечательностями, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Тверская область восстановила и увеличила допандемийные показатели по объему туристического потока. Регион посетили около 2,4 млн туристов.