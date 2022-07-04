Как отметила во время пресс-показа директор Государственного музея изобразительных искусств Марина Лошак, экспозиция не претерпела кардинальных изменений.

Обновленная экспозиция откроется для посетителей 6 июля. Обновление прежде всего коснулось живописи и графики, документов и ряда мемориальных вещей, хранящихся в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина и недоступных посетителям. Знаковые предметы, не подлежащие ротации, сохранены в экспозиции, а новые экспонаты позволили расширить ее и дополнить новыми именами и фактами биографии музыканта.

В Мемориальной квартире можно будет увидеть работы художников-представителей культуры Серебряного века и раннего русского авангарда, с которыми Рихтера связывала многолетняя дружба — Роберта Фалька, Василия Шухаева, Елены Ахвледиани. Столовая полностью отведена работам художников-нонконформистов из коллекции Рихтера — Дмитрия Краснопевцева и Анатолия Зверева. Полностью обновится состав пастелей, созданных самим Рихтером, а также тематика и содержание витрин. Впервые будет представлена семейная икона, старый молитвенник дедушки Святослава Рихтера, рисунок Пабло Пикассо "Всадник и бык", подаренный художником в Мужене (1964), и его керамическая тарелка из мастерской в Мадуре, а также редкие фотографии из архива. Отдельную витрину займут пластинки и ноты с автографами Бенджамина Бриттена и Питера Пирса. В холле впервые будет представлена редкая афиша первой постановки оперы Бриттена "Поворот винта" на "Декабрьских вечерах" в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1984 году.

Вместе с тем в обновлённой экспозиции сохранены знаковые предметы обстановки, не подлежащие ротации. Среди них два рояля фирмы Steinway & Sons, флорентийские торшеры XVI века, французский гобелен, японская керамика, вазы Эмиля Галле, "штоф Бенджамина Бриттена", куклы-марионетки Резо Габриадзе, портреты молодого Рихтера работы Анны Трояновской и Роберта Фалька, портрет Нины Дорлиак работы грузинской художницы Кето Магалашвили, одна их лучших ранних работ Петра Кончаловского "Портрет супругов Веригиных".

Святослав Рихтер — российский пианист. Широкую известность получил, победив на Третьем Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей, и стал одним из ведущих советских пианистов. Его концерты в СССР и странах Восточной Европы пользовались большой популярностью. Сенсацией стали его концерты в Нью-Йорке и других городах Америки в 1960 году, за которыми последовали многочисленные записи, в том же году музыканта наградили премией "Грэмми", тем самым Рихтер стал первым советским исполнителем, удостоенным этой награды за исполнение Второго фортепианного концерта И. Брамса.

Рихтер — основоположник ряда музыкальных фестивалей, в том числе ежегодного летнего Фестиваля "Музыкальные празднества в Турени" (проводятся с 1964 года в помещении средневекового амбара в Меле близ Тура, Франция), "Декабрьских вечеров" в Музее имени А. Пушкина (с 1981 года), в рамках которых выступал с ведущими музыкантами современности, а также музыкального фестиваля в Тарусе (проводится с 1993 года).