По версии следствия, 2 июля из-за нарушений при ремонте кровли здания усадьбы в момент спаивания рубероида газовой горелкой произошло возгорание. В результате пожара объект культурного наследия был уничтожен огнем.

Уголовное дело возбуждено по ст.243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере), проводятся следственные действия.

Как ранее сообщала "Интерфаксу" директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, огонь уничтожил более 1 тыс. экспонатов. 20% из них можно восстановить. Из основного фонда музея сохранились 1 тыс. 125 предметов.

"Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", — сказала директор музея.

Римский-Корсаков жил и работал в усадьбе Любенск в 1907-1908 гг., умер он хдесь же в ночь на 8 июня 1908 г. Усадьба включена в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.