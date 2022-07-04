"Почти 1200 участников из более чем 70 регионов России пробежали на выбор дистанции от 500 м до 118 км", — говорится в сообщении.

В первый день спортсмены преодолели дистанцию на южном склоне курорта. Во второй и третий — прошли однодневные и двухдневные марафоны от 12 до 118 км, маршруты которых проходили рядом с Софийскими водопадами, озерами Семицветное, Аюлю, Кратерное и Софийские, а также в Тебердинском заповеднике.

"Одна из задач фестиваля заключалась в том, чтобы спортсмены увидели наиболее красивые места "Архыза", — отмечается в сообщении.

Наиболее подготовленные участники за два дня преодолели дистанции в 118 км. Первыми стали: среди мужчин — Илья Тищенко из Владивостока, среди женщин — Александра Худякова из Новосибирска.