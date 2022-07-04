Ночной автобус будет отправляться из Хельсинки четыре раза в неделю: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — в 23:50.

В настоящее время на маршруте работают дневные автобусы. Из Петербурга в Хельсинки автобусы отправляются три раза в день: в 6:15, 11:00 и 15:00. В обратном направлении автобусы отправляются ежедневно в 8:30 и 16:15.

Пока маршрутом могут воспользоваться только граждане России и Финляндии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены. Однако, начиная с 15 июля, существующие ограничения по пересечению границ будут отменены.

Компания возобновила работу на линии 1 октября 2021 года после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями.

Как сообщалось, Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение госграницы, введенные в связи с распространением COVID-19.