"Хранитель Большого Алтая" — тематический парк, посвященный истории становления древнего Алтая. Шесть монументальных скульптурных композиций рассказывают об истории Большого Алтая, места зарождения древних культур и цивилизаций.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, приветствуя гостей, отметил уникальность парка.

"Большой Алтай — это территория в пределах Алтайских гор сразу в нескольких странах: России, Монголии, Казахстане, Китае, Киргизии. На ней проживают представители более 200 национальностей, включая славянские, тюркские и монгольские народы. И новый тематический парк символизирует общность всех этих народов, их духовную связь и общие исторические корни", — сказал Хорохордин.

Глава региона выразил благодарность создателям проекта.

"Считаю, что открытие таких знаковых объектов позволит нам разнообразить отдых наших гостей, сделать его более интересным и познавательным, а Горный Алтай — еще более узнаваемым и привлекательным для жителей самых отдаленных уголков нашей страны", — отметил Хорохордин.

Главной и монументальной композицией тематического парка "Хранитель Большого Алтая" является каменное изваяние — Кезер таш. Он посвящен древнему баатыру Когудей-Мергену — главному герою алтайского героического эпоса "Маадай Кара". Дополняют парк его боевые доспехи — щит, меч, шлем, лук и топшуур (двухструнный музыкальный инструмент). Тематический парк расположен на горе Малая Синюха, на высоте 1240 метров. Проект был реализован в кратчайшие сроки. За 2,5 месяца авторы создали шесть арт-объектов высотой от 2 до 5 метров.

Научным консультантом проекта выступила кандидат филологических наук, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета Сурна Сарбашева, а автором — молодой художник, член Союза художников России Аржан Ютеев.

Заместитель председателя Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Герман Чепкин подчеркнул, что проведение подобного мероприятия особенно символично в Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и к 100-летия образования Ойротской автономной области.