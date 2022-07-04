Праздник начнется с "Мышиных бегов", в которых может принять участие любой желающий в костюме мыши.

Также гостей Мышкина ждут "котомышиные бои" сырными и колбасными подушками, выставка ретро-машин, концертные выступления и театральные программы.

В течение дня в городе будет работать ремесленная ярмарка. Гости города смогут побывать на бесплатных мастер-классах по художественной обработке кожи, художественному текстилю, верховой набойке ткани, бисероплетению, лепке из глины, художественной ковке металла.

Вечером в усадьбе Чистова состоится летний бал, на котором выберут короля и королеву мероприятия. Завершится фестиваль фейерверком.