"Мы не отдаем наши аэропорты. Мы подписываем контракт, в котором прибыль будет делиться 50 на 50. Управление тоже будет совместным. Аэропорты в Бишкеке и Оше будут работать как хаб", — сказал Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар".

"В данное время идут только переговоры. Если инвестор примет все наши условия, то мы можем подписать контракт", — подчеркнул он.

По его словам, если сейчас, имея на руках 100%-ную долю в аэропортах, Киргизия получает в год около 4 млрд сомов прибыли ($49,3 млн), то через 2 года, имея 50%, будет получать прибыль вдвое больше.

"Увеличится интенсивность полетов. Мы ставим перед инвесторами условия, чтобы все строительные работы завершили в течение этого времени. Мы говорим, что подпишем контракт на 29 лет, а они просят на 39 лет, объясняя тем, что не смогут за такое время выручить вложенные деньги. Точнее, они говорят, что не смогут получить достаточную прибыль за 29 лет. Сейчас проводим расчеты, сколько прибыли они могут получить за 29 лет. Если действительно за это время они не получат прибыли, то, конечно, мы будем вынуждены согласиться на более длинные сроки", — отметил Жапаров.

Глава кабмина добавил, что планируется построить современную взлетно-посадочную полосу, грузовой терминал, что позволит в год перевозить более 100 тыс. тонн грузов.