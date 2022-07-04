"Мы приобрели предприятие, которое было в достаточно плачевном состоянии, восстанавливаем его, планируем обустраивать и украшать территорию. Будем делать экологически чистую молочную продукцию, и прямо на месте (туристам — ИФ) можно будет разместиться в домиках", — сказал Тимченко.

По его словам, отдыхающие смогут побывать на экскурсии по предприятию, увидеть производство молока, осмотреть сельскохозяйственную технику.

"Считаю, что это будет очень интересно, так как направление (агротуризма — ИФ) еще новое, пока только начинает развиваться, и подобной фермы в окрестностях Кавминвод еще нет, она должна стать одной из первых на КМВ, где будет создана туристическая инфраструктура", — подчеркнул он.

В свою очередь пресс-служба Минэкономразвития региона сообщает, что стоимость проекта превысит 256 млн рублей, срок окупаемости — порядка 8 лет. Будет создано 75 рабочих мест.

Проект подразумевает увеличение на 448,9 га площади сельхозугодий для выращивания собственной кормовой базы для крупного рогатого скота и закупку 150 голов нетелей.

Планируется, в том числе, строительство молочного мини-завода, места для содержания молодняка, комплекса домиков для туристов, торговой площадки для сельхозпроизводителей. Также будут обустроены декоративные объекты, прогулочные тропы, спортивные площадки для отдыха.