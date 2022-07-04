"В Минкультуры России прошел конкурс концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. По решению экспертной комиссии лучшей была признана концепция Екатерины Проничевой, ранее занимавшей должность председателя комитета по туризму Москвы, которой и было предложено возглавить музей. Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, на открытый конкурс было представлено шесть концепций развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

"В своей концепции Екатерина Владимировна представляет планы по развитию музея-заповедника не на будущий год, а на ближайшие пять лет", – отметила, представляя нового главу заповедника его сотрудникам, директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елена Харламова.

Как уточняют в пресс-службе, Проничева предложила сделать акцент на развитии музея как туристического-экскурсионного центра с внедрением современных технологий и созданием новой инфраструктуры для работы с большими турпотоками, как научно-методического центра с реставрационными лабораториями и образовательными курсами по искусствоведению и истории и как центр семейного и детского досуга.

До назначения руководителем комитета по туризму Москвы Проничева работала генеральным директором ВДНХ.