Первая часть 35-го фестиваля, посвященного 120-летию со дня рождения народного артиста СССР Сергея Лемешева, пройдет в родном селе певца — Князево Калининского района.

Зрителей ждут игровые и театрализованные программы, ярмарка народных ремесел, конкурсы для детей, экскурсии в музее певца.

На фестивале также вручат ежегодную премию имени Лемешева — ее присуждают авторам, краеведам, научным работникам и творческим коллективам за произведения и проекты, посвященные певцу, говорится в сообщении.

В праздновании примут участие артисты Тверской академической филармонии, государственный академический русский народный ансамбль "Россия" под управлением заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко, лауреат международных конкурсов Илья Хардиков и другие признанные исполнители.

12 июля фестиваль продолжится в Твери.

В городском саду выступят ансамбль "Россия", солисты и коллективы Тверской академической филармонии. Ведущим станет народный артист России Владимир Березин.

Деревня Князево Тверской области является родиной выдающегося оперного певца, лирического тенора, народного артиста СССР, лауреата правительственных наград и званий Сергея Лемешева. В 1986 году по инициативе поклонников и земляков певца там был создан единственный в России музей С.Я. Лемешева.