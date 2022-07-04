"Вход в наш зоопарк уже более 70 лет украшает скульптурная композиция, на которой представлено семейство львов. Но глава нашего львиного семейства — Бонифаций скончался в возрасте 18 лет. Он был очень болен, но до последнего держался молодцом, по-царски", — сказал Марков.

По его словам, ушел Бонифаций спокойно, с львиным достоинством. "Спи спокойно, большой кот. Это была славная охота", — добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что теперь в зоопарке остались подруга Бонифация, престарелая львица Тиса, ей также 18 лет, и их дочь Лея, которая родилась в 2012 году.

В природе львы живут от 10 до 14 лет, а в неволе могут жить более 20 лет.

Зоопарк Калининграда является одним из самых больших и старых зоопарков в современной России. Он был основан в 1896 году и одновременно является дендропарком. Вторую мировую войну пережили только четверо животных зоопарка — лань, осёл, барсук и бегемот. Сегодня в его коллекции, занимающей площадь в 16,5 га, представлены около 300 видов животных, численность живых экспонатов составляет около 2 тыс. особей.