"Это проект — вершина исполнительского мастерства, элемента досуга и большая просветительская миссия. Каждый год фестиваль открывает оперные постановки, те или иные произведения. В этом году в честь 350-летия Петра на Якорной площади Кронштадта впервые будет исполнена раритетная опера "Царь и плотник", — рассказал Болтин.

По словам музыкального руководителя фестиваля Фабио Мастранджело, комическая опера немецкого композитора Лорцинга напоминает о связях России и Германии. "Открывать же фестиваль будет русская опера в Петропавловской крепости. На этот раз это "Сказка о царе Салтане" Римского-Корсакова", — добавил он.

Кроме того, опера французского композитора Гуно "Ромео и Джульетта" будет показана 16 июля (суббота, начало в 17.00) в Александровском парке перед театром "Мюзик-Холл".

Завершится фестиваль 24 июля (воскресенье, начало в 17.00) показом оперы Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ "Царское Село".