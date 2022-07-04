Сотрудники требуют улучшения условий труда, а также заключения коллективного трудового договора. По словам генерального секретаря профсоюза USO в Ryanair Лидии Арасанц, ирландский лоукостер — "единственная международная компания, работающая в Испании без коллективного договора".

Испанские бортпроводники другого лоукостера, еasyJet, планируют бастовать 9 дней в июле в ответ на заблокированные компанией переговоры о повышении оплаты труда сотрудников.

Также еasyJet в понедельник сообщила об отставке главного операционного директора Питера Беллью. Он покинул компанию в прошлую пятницу.