"Я уже собираю и анализирую объяснения ответственных сотрудников. Случай вопиющий, внимательно разбираемся во всех деталях и оказываем необходимую помощь следствию. Убеждена, что виновные в этом происшествии понесут заслуженное наказание", — сказала Мельникова "Интерфаксу".

Пожар в усадьбе произошел 2 июля, огонь уничтожил более 1 тыс. экспонатов. При этом, как ранее сообщала "Интерфаксу" Мельникова, 20% из сгоревших экспонатов можно восстановить. Также она сообщила, что из основного фонда музея сохранились 1 125 предметов.

"Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", — сказала директор музея.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ, следователи работают на месте происшествия.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъяты имеющие значение предметы", — рассказали в следственном управлении.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе подкровельного перекрытия в левой части здания относительно центрального входа при выполнении работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.

Здание мемориального музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова выгорело на площади 200 квадратных метров.