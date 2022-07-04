"Дефицит билетов на поезда между Калининградом, Москвой, Санкт-Петербургом наблюдается с началом летнего сезона. Они очень востребованы теми людьми, кто едет в Калининградскую область на отдых и кому противопоказаны авиаперелеты. Так, на сегодня билет на поезд из Москвы в Калининград можно купить только на 22 августа. Плацкарт будет стоить порядка 5 тыс. рублей, купе — 6 тыс. рублей", — сказали в агентстве.

Проблема с доступностью билетов обусловлена ограничениями, которые ввела с началом пандемии Литва. И несмотря на то, что ситуация с коронавирусом потеряла свою остроту, литовская сторона по-прежнему ограничивает количество пассажиров в транзитных дальних поездах. Оно не должно превышать 250 человек, пояснил собеседник агентства.

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе АО "Федеральная пассажирская компания" (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД").

"Мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты", — пояснили в компании.

В настоящее время в сообщении с Калининградом могут курсировать не более трех поездов, в каждом из которых за один рейс могут проезжать не более 250 пассажиров. Во время движения не работают вагоны-рестораны, пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая, отметили в пресс-службе.

До пандемии между Калининградом и основной территорией России курсировали четыре круглогодичных поезда без ограничений по количеству проезжающих пассажиров, один из которых (№147/148) курсировал по датам в периоды увеличения пассажиропотока, а также один сезонный поезд №426/425 Калининград — Челябинск.

Теперь Калининградскую область с Россией связывают три поезда — Москва, Санкт-Петербург и Адлер, вернуть два других в график движения пока не представляется возможным, пояснили в компании.

В настоящее время основной пассажиропоток в Калининград идет через аэропорт "Храброво", где число ежедневных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга достигает 20 в сутки. Также есть рейсы из Пскова, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Минеральных вод, Новосибирска и Архангельска.