Рейсы будут выполняться раз в неделю — по воскресеньям. На этом маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

"Это будет третье международное направление авиакомпании из базового аэропорта "Баландино" (международный аэропорт Челябинска — ИФ)", — говорится в сообщении.

В настоящее время Red Wings выполняет полеты из Челябинска в Ереван и Стамбул, а также по 9 региональным направлениям: в Волгоград, Казань, Красноярск, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Норильск и Сургут.