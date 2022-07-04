"Национальная премия "Горы России" включает порядка 40 актуальных номинаций, а благодаря миллионам голосов российских путешественников впервые будут названы лидеры горнолыжной индустрии. Участниками премии могут стать любые всесезонные горные, горнолыжные курорты и комплексы, расположенные на территории РФ, а также представители горнолыжного сообщества и индустрии гостеприимства", — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, принять участие в премии смогут порядка 220 горнолыжных комплексов и курортов из 5 субъектов РФ, а потенциальный охват составит около 3% населения всей страны – именно столько людей вовлечено в отдых на горнолыжных курортах.

В ведомстве также добавили, что потенциал посещения горных курортов в ближайшие пять существенно вырастет. Определиться с выбором поможет обязательная классификация горнолыжных курортов, которая будет введена в ближайшее время. Для горнолыжных комплексов, где трассы уже прошли классификацию, будет объявлена специальная номинация.

Премия организована Ростуризмом совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ) и АНО "Национальные приоритеты".

"Очень рада, что мы стали партнерами первой национальной премии "Горы России". Она должна стать одним из главных ориентиров для тех, кто не представляет свой отдых без лыж или сноуборда, своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов. В рамках премии Ростуризм представит собственную номинацию – "Лучшее digital-решение", — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Зарегистрироваться и выбрать номинацию можно самостоятельно на цифровой платформе премии. Народное голосование стартует 1 сентября и продлится до середины октября. Параллельно пройдет экспертное голосование по дополнительным номинациям. 30 октября состоится подведение итогов народного и экспертного голосования, а 24 ноября победителей ждет торжественная церемония награждения.