Грамота на Пятницком раскопе в Старой Руссе стала первым "посланием из прошлого", обнаруженным в регионе в текущем полевом сезоне, и пятьдесят третьей берестой, найденной на раскопках в этом городе, отметил он.

Грамоту обнаружили в культурном слое первой половины XIII века. Она представляет собой обрывок большей по размерам бересты.

"Текст грамоты состоит из десяти букв. Там написано "Возьми все... " или "Возьми всех... ". А для того, чтобы узнать, что именно надо было взять в XIII веке, кому и для чего, надо найти недостающий фрагмент", — добавил собеседник агентства.

Исследования университетской экспедиции на Пятницком раскопе продолжаются.

Кроме этого, ученые Института археологии РАН (Москва) ведут раскопки в Великом Новгороде.

Также в ближайшие дни специалисты Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) планируют возобновить исследования на Рюриковом городище в окрестностях Великого Новгорода.