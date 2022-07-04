Мероприятие стартует 8 июля и продлится три дня. Фестиваль пройдет под знаком 35-летия открытия поселения Аркаим, сообщает пресс-служба заповедника в понедельник.

В этом году его основной темой стали традиции народного театра, поэтому на Южный Урал приедут коллективы, работающие в жанре театра Петрушки, ряженья, вертепных представлений и народной драмы.

Всего ожидается около 350 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Тюмени, Башкирии, Кургана, Челябинской и Свердловской областей.

В программе театральные представления, перформансы, кинопоказы, мастер-классы, лекции, конкурсы, ярмарка мастеров, народные игры и забавы.

Второй день фестиваля завершится ближе к полуночи прыжками через костер.

XV областной фольклорно- этнографический фестиваль евразийских народов "Аркаим" проводится при поддержке национального проекта "Культура" 2022 и министерства культуры Челябинской области.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века. Для его охраны и многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов был создан заповедник. С момента открытия нового поселения Аркаим прошло больше 30 лет.