Вылеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, затем с 25 июля — только по понедельникам.

Перелеты будут выполняться на ATR-72. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Ранее между Омском и Тюменью прямых рейсов не было.