Вылеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, затем с 25 июля — только по понедельникам.
Перелеты будут выполняться на ATR-72. Время в пути составит 1 час 40 минут.
Ранее между Омском и Тюменью прямых рейсов не было.
Вылеты будут осуществляться по понедельникам и субботам, затем с 25 июля — только по понедельникам.
Перелеты будут выполняться на ATR-72. Время в пути составит 1 час 40 минут.
Ранее между Омском и Тюменью прямых рейсов не было.
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