"Этим летом православный приход собора Владимирской иконы Божией Матери открывает для посещения специально оборудованную смотровую площадку, на вершине колокольни собора", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 41-метровая колокольня является одной из самой высоких в городе, с нее открывается вид на весь Петербург.

Подъем на колокольню разрешен с экскурсией по средам, пятницам и воскресеньям в 13:00 и в 15:00, записаться можно через группу "ВКонтакте". Посетители смогут не только попасть на смотровую площадку, но и познакомится с экспозицией об истории собора и отдохнуть в зале учебной звонницы.

Владимирский собор возведен в 1761-1769-е годы и является одним из старейших в Петербурге. Прихожанами храма были Федор Достоевский, Николай Некрасов, Николай Римский-Корсаков, Александр Куприн, Николай Гумилев и другие.