Фестиваль состоялся с 30 июня по 3 июля в очном формате, он объединил любителей бардовской песни всех поколений. В этом году приехали более 50 тыс. человек из разных городов России и стран зарубежья, говорится в сообщении.

"Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет... Я очень рад, что в сердцах всех жителей Самарской области фестиваль имени Валерия Грушина живет... И я очень рад тому, что на эту сцену вместе с признанными метрами авторской песни выходят молодые и совсем юные исполнители. Выходят мальчишки и девчонки с гитарой, и именно они — залог того, что Грушинскому фестивалю быть", — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Азарова.

На фестивальной поляне работали десять концертных площадок.

Во время фестиваля было подписано соглашение о присвоении самарскому Дворцу спорта имени Владимира Высоцкого. Ровно 55 лет назад его первый большой концерт состоялся именно во Дворце спорта города Куйбышева.

Ранее сообщалось, что в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но в онлайн-пространстве. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел лишь в рамках городских концертов.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, превышало в некоторые годы 200 тысяч.