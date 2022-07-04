Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам до конца марта 2023 года. Время в пути из Сочи в Томск составит 4 часа 55 минут, с 1 ноября продолжительность рейса сократится до 4 часов 45 минут. В обратном направлении время в пути составит 5 часов 35 минут, с ноября продолжительность рейса сократится до 5 часов 15 минут.

Ранее полеты из Томска в Сочи в разные годы выполняли авиакомпании "Россия", "Алроса", "Ямал" и другие. Маршрут был не постоянным и выполнялся исключительно в летний курортный сезон. В 2021 году авиарейсы из Томска в Сочи впервые появились в зимнем расписании, полеты выполняла Nordwind. В летнем расписании 2022 года рейсов из Томска в Сочи нет.

Как сообщалось, в 2022 году Томская область намерена субсидировать авиаперевозки по маршруту Томск — Сочи. В настоящее время идет этап подачи заявок на предоставлении субсидии.