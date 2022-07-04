"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжения правительства РФ от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р будут признаны утратившими силу. Соответствующий документ будет опубликован дополнительно.

Штабом также принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.

"Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", — подчеркивается в сообщении.

В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

В минувшую пятницу Роспотребнадзор сообщил, что в России перестают действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания.