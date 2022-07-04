"Сгорели в результате пожара 1 082 экспоната, 20% из них можно восстановить", — сказала Мельникова.

По ее словам, из основного фонда музея сохранились 1 125 предметов.

"Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", — подчеркнула директор музея.

Возгорание в усадьбе — объекте культурного наследия федерального значения — произошло 2 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ, проводится проверка, в рамках которой осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, изъяты имеющие значение предметы.

По предварительным данным, возгорание произошло в районе подкровельного перекрытия в левой части здания относительно центрального входа при выполнении работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.

Здание мемориального музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова выгорело на площади 200 квадратных метров.