"В сети расходится шокирующее видео с пляжной территории Фрегат в Сочи, где одному из отдыхающих нанесен вред здоровью. Безотносительно причин конфликта считаю поведение сотрудников пляжа в отношении гостей возмутительным и недопустимым. Рассчитываю, что власти города предпримут все необходимые действия, чтобы оперативно разобраться в произошедшем и наказать виновных. Также напрашивается вопрос о расторжении договора с пользователем пляжной территории", — написала глава ведомства в социальной сети Telegram.

Как отметила Догузова со ссылкой на мэрию Сочи, пострадавший находится в городской поликлинике и госпитализация ему не требуется.

Ранее сообщалось, что сотрудники пляжа "Фрегат" в Сочи избили отдыхавшего там 23-летнего россиянина. Злоумышленники нанесли молодому человеку множественные удары и скрылись с места происшествия. Один из участников конфликта задержан.