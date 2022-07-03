Нэш сказала, что большую часть своей карьеры она проработала на рейсе Нью-Йорк-Бостон-Вашингтон, потому что это позволяет ей возвращаться домой ночью, чтобы ухаживать за своим сыном-инвалидом.
Книга рекордов Гиннесса сообщила, что Нэш также является старейшей в настоящее время работающей стюардессой в мире.
Нэш отметила, что работа значительно изменилась с прошлых времен.
"Вы должны были быть определенного роста, вы должны были быть определенного веса. Раньше это было ужасно. Ты набираешь несколько фунтов, и тебе приходится постоянно взвешиваться, а потом, если ты будешь продолжать в том же духе, тебя сократят"
В настоящий момент работа в американской авиации не сопряжена с такими трудностями, утверждает Нэш.