«Официальные источники сообщили, что в одну из наиболее крупных частных клиник Хургады в пятницу вечером поступила женщина в тяжелом состоянии. Оно стало результатом страха и шока, вызванного тем, что во время купания в море на курорте к ней приблизилась акула. Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия, женщина умерла», — пишет издание.

По его данным, погибшей 68 лет, она приехала из Австрии и была замужем за гражданином Египта. Тело направлено в морг для вскрытия, прокуратура ведет расследование инцидента.

Случаи нападения акул на купальщиков – не редкость в Египте. Так, два года назад акула атаковала троих человек, в том числе двух туристов в Шарм-аль-Шейхе. Летом 2018 года чешский турист погиб после нападения акулы на курорте Марса-Алам. В 2015 году на этом же курорте после встречи с акулой погиб немецкий турист. В 2010 году в Шарм-аль-Шейхе погибла немецкая туристка, еще нескольким хищник нанес тяжелые увечья. Среди пострадавших – трое российских граждан и один украинский.

Как правило, агрессию по отношению к людям в Красном море проявляет океаническая белая акула, одна из крупнейших хищных рыб на земле, размер которой достигает двух метров. Наиболее опасно в плане опасности нападения плавание в открытом море на поверхности воды.