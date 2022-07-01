"Мы продлеваем программу, так как туры с прилетом в аэропорт города Грозный пользуются высоким спросом у туристов. Удобное расположению аэропорта позволяет организовывать отсюда различные межрегиональные маршруты. Россияне приобретают на базе чартеров в Грозный туры в Чеченскую республику, Ингушетию и Северную Осетию — Аланию, а также туры, в рамках которых есть возможность посетить сразу несколько регионов Северного Кавказа", — рассказала она.

По словам Ивановой, частота полетов остается прежней — два рейса в неделю по вторникам и пятницам.

Чартерные программа в Чечню туроператора стартовала 10 июня. Рейсы выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" из аэропорта "Домодедово".

2 июля начинается еще одна чартерная программа FUN&SUN на Северный Кавказ — в столицу Дагестана Махачкалу. Полеты также будут выполнять "Уральские авиалинии" раз в неделю из "Домодедово". Как рассказала Иванова, загрузка первого рейса полная, глубина бронирования — до сентября.

Стоимость туров начинается от 33,5 тыс. рублей за человека, включая перелет, размещение в отеле и несколько экскурсий.

Программа туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется с 2021 года. В ее рамках Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что позволяет туроператорам компенсировать 50% затрат на обслуживание воздушного судна, а туристам приобрести турпакеты по цене в 1,5-2 раза ниже рыночной.