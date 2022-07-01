При этом общее количество обслуженных пассажиров в пресс-службе не сообщили. Ранее сообщалось, что аэропорт в январе-июне 2021 года обслужил 1,392 млн пассажиров.

По данным пресс-службы, число региональных маршрутов в аэропорту в сравнении февраля с маем увеличилось на 33,7%.

С открытием курортного сезона число пассажиров, прибывающих в аэропорт, выросло. В частности, 12 июня был зафиксирован рекордный внутридневной пассажиропоток: принято 15 тыс. 53 человека.

Из соображений безопасности с 24 февраля была приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части России. В последний раз режим ограничения полетов был продлен до 6 июля. Аэропорт Минвод вошел в число воздушных гаваней, которые продолжили работать в штатном режиме. Из него активно выполнялись вывозные рейсы для доставки туристов домой, в том числе базовой авиакомпанией "Азимут".

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.