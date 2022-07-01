В акции принимают участие музеи, театры, библиотеки города. Дата праздника связана с началом романа "Преступление и наказание", события которого начинаются именно в июле. "День Достоевского", за 13 лет ставший литературной традицией Петербурга, всегда проходит в первую субботу июля.

Помимо Музея Достоевского, в празднике примут участие Русский музей, Михайловский замок, музеи Ахматовой, Зощенко, Пушкина, городские библиотеки и театры.

"Самые разные программы охватят весь спектр проблематики произведений писателя в самых разных жанрах: экскурсионные программы, фильмы, лекции, квесты, мастер-классы, спектакли, уличные представления", — говорится в сообщении.

В субботу Музей Достоевского представит два проекта: экскурсионную программу "Молодежь — Достоевскому" и уличный спектакль ФМД-Театра "1866/Преступление/2022".