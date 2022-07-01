"Фестиваль, отражающий особенности истории и культуры народов России и стран ближнего зарубежья, пройдет в Веневском районе на территории урочища "12 ключей". Творческие площадки и интерактивные зоны позволят познакомиться с историей народов России и стран ближнего зарубежья, проникнуться колоритом разных регионов, побывать на выставке-ярмарке", — сказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля пройдут выступления профессиональных и самодеятельных фольклорных и аутентичных исполнителей, танцевальных коллективов, музыкантов-инструменталистов из различных регионов России.

Украшением программы станут выступления певицы Марины Девятовой, Московского казачьего хора, творческого коллектива из Белоруссии.

Для гостей будут работать интерактивные площадки: "Казачий стан", "Закрутиха", "Музей забытой музыки", "Мир гуслей", "Мастерская праздника", "Тульская богатырская застава", пройдут мастер-классы от участников конкурса номинации "Мастера".

Место проведения фольклорного праздника выбрано не случайно. В старинном селе Свиридово на границе Тульской и Московской областей у подножия высокого холма со скальными выступами бьет множество родников. Эти источники считаются святыми и носят название "Двенадцать ключей". Здесь пройдет также обряд освящения воды.

Существует несколько легенд, связанных с этим местом. Одна из них гласит, что еще во времена противостояния Руси и Золотой орды здесь жил дед Свирид, у которого было 12 сыновей. Все сыновья ушли на битву с ордынцами, и когда кто-нибудь из них погибал в сражении, из земли начинал бить родник. Когда забил двенадцатый ключ, старик понял, что сыновей у него больше нет.

Фестиваль "Двенадцать ключей" проходит с 2006 года.