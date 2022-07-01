"В отчете мы подробно рассказали о прогрессе в достижении целей устойчивого развития. Например, мы первыми из курортов России произвели подсчет своего углеродного следа — он составил 35,3 тыс. тонн СО₂-эквивалента по 1 и 2 охватам. Расходы на закупки у местных поставщиков составляют более половины бюджета закупок (55,5%), это более 464 миллионов рублей", — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Красной Поляны Лев Шагаров.

Как пояснили в пресс-службе курорта, закупки включают продукты питания, напитки, косметику и другие товары.

На курорте 1 раз в два месяца проводится Polyana Local Market – выставка-ярмарка уникальных товаров ручной работы, где представлены ювелирные украшения, одежда, керамика, локальные продукты питания. Там же можно принять участие в различных мастер-классах. Например, заняться резьбой по дереву.

В рамках развития устойчивого туризма на курорте действует большое количество туристических программ историко- культурной и экологической направленности. Об истории поселка Красная Поляна и первых эстонских переселенцах можно узнать в Доме-музее писателя Антона Таммсааре, о местной флоре и фауне на оборудованных экотропах.

Фото: Курорт Красная Поляна

Также действует программа корпоративного волонтерства: сотрудники курорта высаживают саженцы каштана, участвуют в сборе лаванды, помогают Сочинскому национальному парку, Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику им. Х.Г. Шапошникова, природному орнитологическому парку в Имеретинской низменности.

В прошлом году Курорт Красная Поляна разработал бренд "Зеленый путь", который стал эффективным инструментом коммуникаций и помогает курорту распространять знания об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой.

"В основе нашего подхода – забота о людях и природе Красной Поляны, где нам посчастливилось жить и работать. Курорт Красная Поляна выступает за преобразующие экологические перемены. Мы переосмыслили все бизнес-процессы компании в соответствии с целями устойчивого развития и взяли курс на экотуризм", — пояснила исполняющая обязанности генерального директора курорта Яна Перепечаева.

Деятельность в области устойчивого развития осуществляется в рамках Стратегии устойчивого развития, которая была принята в 2020 году. Она включает в себя пять главных целей: забота о каждом, охрана окружающей среды, ответственный бизнес, благополучие сотрудников и развитие Красной Поляны. В основе ежедневной работы курорта лежат принципы ESG (environmental, social, governance).