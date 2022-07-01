Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Общее количество мест на борту — 87.

Рейсы планируется выполнять четыре раза в неделю. По средам вылет из Сочи в 0:35, по пятницам — в 0:25, по субботам — в 1:45, по воскресеньям — в 0:05.