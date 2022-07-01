"За январь-май этого года благодаря механизму курортного сбора в развитие курортов Кавминвод было вложено свыше 107 млн рублей, что на 5% выше плановых показателей", — говорится в сообщении.

Всего с начала действия курортного сбора в 2019 году объем поступлений составил свыше 1 млрд рублей.

"Города Кавминвод преображаются, люди это видят — уверен, большинство не против продолжения эксперимента, сам турпоток говорит об этом, ездить к нам не перестали — туристам хочется отдыхать с комфортом", — цитирует пресс-служба главу Ставрополья Владимира Владимирова.

Губернатор отметил, что необходимо обращаться в федеральный центр за продлением действия эксперимента по взиманию курортного сбора, и поручил подготовить соответствующие предложения в адрес профильной правительственной комиссии.

По данным пресс-службы, на средства сбора были спроектированы, построены, благоустроены и отремонтированы более 70 объектов инфраструктуры.

В частности, благоустроены 23 точки притяжения туристов и жителей городов-курортов, в том числе парки "Курортный" в Ессентуках, "Цветник" в Пятигорске. Приведены в порядок Нижняя каскадная лестница, терренкуры в курортном парке Железноводска, в Кисловодске — мемориальный комплекс "Журавли", сквер при памятнике Эммануилу Ходжаеву, пешеходные зоны. Установлены бюветы для минеральной воды.

В этом году планируется продолжить благоустройство "Лечебного" парка в Ессентуках.

В Железноводске будет благоустроен городской парк имени Станислава Говорухина, в Кисловодске — сквер между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, а также территория, прилегающая к горе Кольцо и улице Парковый пешеход.

В Пятигорске отремонтируют сквер "Подкова" с фонтаном, обустроят летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Планировалось, что эксперимент продлится до конца 2022 года.