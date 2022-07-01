В переговорах, состоявшихся на базе аэропорта Минска, приняли участие генеральный директор Mahan Air Хамид Арабнеджад, его заместители, а также представители департамента по авиации, министерства спорта и туризма, министерства иностранных дел Белоруссии, транспортно-логистических компаний, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Мы выполняем внутренние рейсы по Ирану более чем по 26 направлениям. В нашем регионе мы совершаем полеты в Дубай, Ирак, Турцию, Оман, Пакистан, Индию. В восточном направлении полеты выполняются в Таиланд и Малайзию. Европейское направление представлено рейсами в Москву, Болгарию и Сербию. Мы бы хотели организовать пассажирские рейсы и к вам, в Минск", — заявил в ходе переговоров Арабнеджад.

Авиапарк Mahan Air состоит из 65 воздушных судов, в основном широкофюзеляжных.

Замминистра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик выразил готовность в создании комфортных условий пребывания туристов из Ирана.

"Вопрос открытия пассажирских рейсов находится в активной проработке", — говорится в сообщении.