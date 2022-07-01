Администрация города сообщает в пятницу, что идею установки декоративных фигурок Кикиморы выдвинули молодые активисты. Как ожидается, образы сказочного персонажа появятся в интересных местах города: на ул. Спасской, в Александровском саду, парке имени Гагарина, на набережной Грина и пешеходном мосту через Слободской спуск.

Всего планируется установить семь бронзовых фигурок высотой около 20 см. Они будут символизировать различные ценности: любовь, удачу, семью, искренность, богатство, яркость, здоровье. Накануне одна Кикимора появилась в Александровском саду перед входом на мост, а завершить установку фигурок планируют к 8 июля — дню любви, семьи и верности.

"По замыслу авторов проекта, у фигурок вскоре должен появиться код, который позволит зайти в приложение и принять участие в квесте по поиску фигурки Вятской Кикиморы. Это будет своеобразная экскурсия по значимым местам Первомайского района города", — говорится в сообщении.

Власти добавили, что для защиты фигурок от вандалов устанавливают камеры видеонаблюдения.

Сказочная резиденция Кикиморы Вятской находится в интерактивном парке "Заповедник сказок" в пригороде Кирова. Это одно из самых популярных мест для семей с детьми как среди туристов, так и местных жителей.