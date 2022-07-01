"У нас наблюдается устойчивое снижение эпидемического процесса. За последние сутки зарегистрировано всего четыре новых случая, и такая тенденция к снижению сохраняется уже несколько месяцев", — сказал Калиматов.

При этом он отметил, что всё ещё существует угроза роста заболеваемости, и при необходимости действие ограничительных мер может быть возобновлено.

"Наша система здравоохранения готова в любое время развернуть до 1 тысячи коек. И также у нас имеется запас лекарственных препаратов на два-три месяца", — добавил он.

Ограничения в регионе были введены согласно указу главы Ингушетии от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".