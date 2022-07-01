"По оперативным данным в первом полугодии турпоток на Ставрополье составил около 620 тысяч человек. Около полумиллиона из них выбрали для отдыха регион Кавказских Минеральных Вод", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе-июне 2021 года в регионе отдохнули 543,8 тыс. человек, таким образом турпоток в этом году в сравнении с предыдущим вырос на 14%.

Ожидается, что в 2022 году количество туристов, посетивших Ставропольский край, сравняется, либо превысит показатель 2019 года. Тогда в крае отдохнули 1,6 млн человек, отмечает пресс-служба.

В ходе совещания, которое провел в пятницу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, обсуждались также вопросы внедрения инновационных подходов при расчете туристического потока.

Для получения более объективных данных планируется использовать цифровые технологии. Глава Ставрополья поручил проработать такую возможность.