"Харзы быстро освоились на новом месте и научились переходить из клетки в клетку во время уборки их вольера", — говорится в сообщении.

Самочку зовут Бруна, ей 8 лет, а самцу Дину 7 лет.

Харза известна еще как желтогрудая или уссурийская куница. Благодаря ярко-желтому окрасу грудки этих хищников видно издалека.

Специалисты отмечают, что зверьки оказались очень сообразительными.

"Они обладают высокой способностью, а главное — желанием обучаться и заниматься тренингом. Так, Бруна по команде научилась давать передние лапки и вставать на задние, чтобы была возможность осмотреть свои грудку и живот", — говорится в пресс-релизе.

У Бруны и Дина отличный аппетит. Из всего разнообразия еды, предлагаемой им, в первую очередь они съедают "живой" корм (цыплят и крыс).

Зверьков привезли из новосибирского зоопарка.