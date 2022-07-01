"Мы начали проводить этот праздник у дома Державина, когда еще не были расселены квартиры, когда все только начиналось. И тогда мы уже разделили его на две части. Во-первых, это то, что происходит в доме Державина. Затем мы отправлялись в Новгород в его имение, где он жил летом", — отметил Некрасов.

Он рассказал, что Державин огромное внимание уделял своей карьере. "Он был и офицером, и штатским, достиг высоких постов. 3 июля начнется Всероссийская научная конференция, посвященная Державину как поэту и государственному деятелю. В этот день мы возложим цветы, откроем выставку", — добавил Некрасов.

На выставке будут представлены каллиграфические композиции, выполненные педагогами и учениками Центра искусства каллиграфии "От Аза до Ижицы" на переводы оды "Бог", а также представлены сборники сочинений поэта с публикацией оды.

Ода написана Державиным в 1784 году. Еще при жизни поэта она была переведена на многие языки.

Каллиграфы создали композиции на русском, английском, французском, японском, карельском, киргизском, татарском, казахском, туркменском, литовском, эстонском, украинском, турецком, башкирском, польском, азербайджанском, латинском, лезгинском, армянском, удмуртском, итальянском, финском языках. "Именно в XXI веке произошло соединение поэзии Державина и искусства каллиграфии", — подчеркнул директор музея.

Также в субботу, 2 июля, состоится интерактивная программа "Поэт и министр". В этот день посетители познакомятся с новой электронной выставкой "Кистию свободной", посвященной иллюстрациям к произведениям Державина; электронными галереями "Трон и лира". Их вниманию будет представлен "Державинский Петербург" с оцифрованными произведениями живописи и графики, работами художников XVIII-XIX веков; портретами поэта и его современников, видами Петербурга.

В субботу, 2 июля, музей примет участие в празднике "День Достоевского". По словам Некрасова, для всех желающих будет организована экскурсия "От Некрасова до Достоевского" с остановками у домов, связанными с этими именами.

Он также отметил, что 28 мая 2023 года будет отмечаться 20-летие музея-усадьбы Державина. К юбилею будет подготовлен обновленный вид знаменитого "кабинета-диванчика". Также год будет отмечен празднованием 280-летия Державина, которое ознаменуется совместной программой с министерством юстиции.