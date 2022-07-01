"На "ВЕЛО1" завершены работы по укладке покрытия на подмосковном участке Яхрома — Дмитров — Дубна. Теперь для велолюбителей доступен маршрут от Яхромы до Дубны — это более 56 километров", — говорится в сообщении.

В 2021 году в Дмитровском округе ввели в эксплуатацию 22 км данного маршрута.

Проект также включает обустройство туристической инфраструктуры: комфорт-станции с прокатом, велосервисом и кафе, туалеты, площадки для отдыха, скамейки, навесы со столами, систему навигации.

"На следующие три недели запланированы финальные работы по благоустройству. Они включают в себя обустройство площадок и удобных подходов к комфорт-станциям и сантехническим модулям, озеленение вдоль маршрута, а также подготовку парковки на 50 машин около комфорт-станции в Дмитрове", — добавили в мвинистерстве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обустроено уже более 480 км велосипедных маршрутов. До конца 2023 года в регионе планируется организовать еще 80 км.