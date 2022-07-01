Рейсы в Баку стартовали 1 июля — согласно расписанию, полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам. С 7 июля перевозчик планирует увеличить частоту рейсов до трех в неделю, добавив перелет по четвергам. Сколько продлится программа полетов компании из Петербурга в столицу Азербайджана, в сообщении не уточняется.

К выполнению прямых рейсов в Ереван компания приступит со 2 июля, летать в столицу Армении самолеты будут по вторникам и субботам. Продлится программа полетов до 30 сентября.

Полеты в Ташкент из Петербурга начнутся 3 июля. Вылеты запланированы по средам и воскресеньям. Программа полетов продлится до 27 октября.

Перевозчик на маршруте будет эксплуатировать воздушные суда Boeing 737-500 вместимостью 126 пассажиров.

Ранее компания начала прямые полеты в Баку из Уфы.

Как сообщалось, прямые рейсы из Петербурга в Узбекистан в июне запустила узбекская авиакомпания Qanot Sharq Airlines — самолеты компании летают в Бухару.