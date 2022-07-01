"К сожалению, наше обращение к министерству иностранных дел республики Болгарии было проигнорировано. В связи с этим намерена незамедлительно поставить вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве", — говорится в заявлении Митрофановой, опубликованном на странице российской дипмиссии в "Фейсбуке" (информационный ресурс запрещенной в РФ экстремистской организации).

"Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага полностью ложится на правительство Кирила Петкова", — добавила она.

Ранее в пятницу и.о. премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что не изменит решения об объявлении "персона нон грата" 70 российских дипломатов и административно-технических сотрудников посольства России в Софии.

В ночь на пятницу посольство РФ в Болгарии обратилось с требованием к Софии отозвать решение о высылке 70 дипломатических и административно-технических сотрудников.

"Ожидаем, что 1 июля МИД Болгарии отзовет две ноты, содержащие поименный список сотрудников российских загранучреждений в Болгарии", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

"В противном случае перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства России в Софии (что автоматически означает закрытие и Посольства Болгарии в Москве), а ответственность за чрезвычайно тяжелые последствия для двусторонних отношений полностью ляжет на болгарскую сторону", — отмечается в сообщении.

В заявлении поясняется, что в переданной 30 июня в МИД Болгарии ноте говорилось не о паритете численности сотрудников диппредставительств РФ и Республики Болгарии, а "было заявлено о неприемлемости объявления 70-ти дипломатов и членов технического состава наших загранучреждений персона нон грата".

О решении Софии объявить "персона нон грата" 70 сотрудников российской дипмиссии стало известно 28 июня.