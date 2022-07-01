"Между Ростуризмом и департаментом промышленности автономного округа заключено соглашение о реализации регионального проекта "Повышение доступности туристических продуктов. В соответствии с соглашением в 2022 году предусмотрено предоставление государственной услуги в сфере туризма для школьников 5-9 классов путём предоставления социальных сертификатов в количестве 4 тыс. 899 единиц", — говорится в материалах.

Отмечается, что на эти цели в 2022 году выделено 62,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета- 24,5 млн рублей, из бюджета автономного округа — 38,3 млн рублей.