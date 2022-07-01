Гостей ждет ярмарка, на которой каждый сможет попробовать клубнику и посетить мастер-классы по изготовлению сувениров. Также запланированы игры, аттракционы и фейерверк. С музыкальной программой выступят народные коллективы.

Кульминацией праздника в правительстве назвали дегустацию большого пирога из клубники.

Фестиваль клубники проходит в Ивановской области регулярно — каждый год его посещает тысяча человек.

Несколько десятилетий подряд жители села Подозерский выращивают ягоду, из которой потом делают лакомства, сиропы, наливки.