"После водных процедур и ночного дождя моржиха (по мнению специалистов зоопарка, это самка) уплыла. Если кто-то увидит ее на другом участке нашего побережья, просим немедленно нам сообщить", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сотрудники нацпарка постарались выполнить все рекомендации специалистов по морским млекопитающим Московского и Калининградского зоопарков. Около моржа построили навес, но он им не воспользовался. Также животное поливали пресной водой, огородили и охраняли. Волонтёры привезли рыбу и мидии, поскольку, по оценке ученых, морж был истощен. Однако животное отказалось от "человеческой" пищи.

"Надеемся, что моржиха набралась сил на Куршской косе, как и многие тысячи отдыхающих", — заключили в нацпарке.

Как сообщалось, накануне на морском побережье Куршской косы недалеко от литовской границы государственные инспекторы национального парка встретили необычное для этих мест животное — моржа.

Привычное место обитания атлантического моржа — Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко. Однако недавно атлантические моржи были замечены и в Белом море.

Директор нацпарка Анатолий Калина отметил, что такой случай произошел впервые в истории. Он поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение ИА им.П.П.Ширшова РАН. Госинспекторам было дано указание обезопасить моржа от зевак.