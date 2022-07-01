Таким образом, июньский показатель, по подсчетам "Интерфакса" на основании данных РЖД, превысил майский (9,1 млн человек) на 20,9%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в июне вырос г/г на 13,4%, до 9,7 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в июне выросли год к году на 5,6%, до 92,4 млн пассажиров (+6,2% в сравнении с маем). Их пассажирооборот показал рост на 8,8%, до 3 млрд пасс-км.

Таким образом, по оперативным данным, в июне 2022 г. на инфраструктуре ОАО "РЖД" было перевезено 103,4 млн пассажиров, что на 6,4% превышает уровень июня прошлого года. Пассажирооборот составил 12,7 млрд пассажиро-километров (+12,3% г/г).

Всего за I полугодие 2022 г. отправлено 531,4 млн пассажиров (+5,3% г/г): в дальнем следовании — почти 47 млн (+11,7%), в пригородном сообщении — 484,4 млн (+4,7%). Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 12,4% и составил 51,8 млрд пассажиро-километров, в том числе в дальнем следовании — 37,2 млрд (+15,5%), в пригородном сообщении — 14,6 млрд (+5,5%).

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Несмотря на увеличение пассажиропотока на сети РЖД в последние месяцы, по итогам I полугодия 2022 г. он, по подсчетам "Интерфакса" на основании данных РЖД, был в общей сложности на 7,4% ниже докризисного уровня 2019 года. В частности, по перевозкам в дальнем следовании — на 10,8% ниже, в пригородном сообщении — на 7% ниже.